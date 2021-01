Harry e Meghan ‘si separano’: colpo di scena nella Royal Family (Di sabato 30 gennaio 2021) . Secondo l’indiscrezione riportata dal Daily Mail il principe ritornerà a Londra da solo E’ un momento delicato per il principe Harry e la splendida Meghan Markle. All’inizio dell’estate infatti, il figlio di Carlo d’Inghilterra dovrà tornare a Londra e lo farà da solo senza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) . Secondo l’indiscrezione riportata dal Daily Mail il principe ritornerà a Londra da solo E’ un momento delicato per il principee la splendidaMarkle. All’inizio dell’estate infatti, il figlio di Carlo d’Inghilterra dovrà tornare a Londra e lo farà da solo senza L'articolo proviene da Inews.it.

