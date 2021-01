Gabriel Garko in ospedale con la flebo, fan preoccupati: come sta l’attore (Di sabato 30 gennaio 2021) Una storia Instagram ha particolarmente allarmato i fan dell’attore Gabriel Garko. Il bellissimo artista romano, infatti, attraverso una Instagram Stories si è ripreso su un lettino di ospedale. Gabriel Garko, fan agitati “Oggi flebo ma va tutto bene”, ha ripetuto ai suoi follower sui social. Al momento è tutto quello che si sa in merito all’accaduto. Garko non ha spiegato cosa è successo e sono al momento sconosciute le cause di quello che potrebbe essere un lieve malessere, non ancora specificato. Leggi anche —–> Una vita, l’attrice sulla sedia a rotelle: la foto di Cayetana ha preoccupato i fan Il coming out al Grande Fratello Vip Recentemente Gabriel è balzato agli onori del gossip dopo aver rivelato ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Una storia Instagram ha particolarmente allarmato i fan del. Il bellissimo artista romano, infatti, attraverso una Instagram Stories si è ripreso su un lettino di, fan agitati “Oggima va tutto bene”, ha ripetuto ai suoi follower sui social. Al momento è tutto quello che si sa in merito all’accaduto.non ha spiegato cosa è successo e sono al momento sconosciute le cause di quello che potrebbe essere un lieve malessere, non ancora specificato. Leggi anche —–> Una vita, l’attrice sulla sedia a rotelle: la foto di Cayetana ha preoccupato i fan Il coming out al Grande Fratello Vip Recentementeè balzato agli onori del gossip dopo aver rivelato ...

