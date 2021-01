Fabriano, prete con covid va a veglia funebre e a pranzo e contagia decine di sacerdoti e fedeli (Di sabato 30 gennaio 2021) . Un sacerdote di Fabriano, nelle Marche, ha partecipato con febbre alta e sintomi covid a una veglia funebre, poi a una lezione di catechismo e infine a un pranzo alla Casa del Clero. Ora decine di suoi colleghi – alcuni dei quali anziani – sono in quarantena obbligatoria. Sembra che l’untore fosse anche un negazionista convinto che la pandemia fosse un’invenzione di Papa Francesco e Giuseppe Conte. Un pranzo alla casa del clero, poca attenzione al rispetto delle norme anti contagio e decine di persone in quarantena, alcune delle quali già infettate: è accaduto nella diocesi di Fabiano – Matelica, nelle Marche, dove una ventina di sacerdoti – molti dei quali anziani – sono da giorni in quarantena obbligatoria e in attesa di essere ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) . Un sacerdote di, nelle Marche, ha partecipato con febbre alta e sintomia una, poi a una lezione di catechismo e infine a unalla Casa del Clero. Oradi suoi colleghi – alcuni dei quali anziani – sono in quarantena obbligatoria. Sembra che l’untore fosse anche un negazionista convinto che la pandemia fosse un’invenzione di Papa Francesco e Giuseppe Conte. Unalla casa del clero, poca attenzione al rispetto delle norme anti contagio edi persone in quarantena, alcune delle quali già infettate: è accaduto nella diocesi di Fabiano – Matelica, nelle Marche, dove una ventina di– molti dei quali anziani – sono da giorni in quarantena obbligatoria e in attesa di essere ...

