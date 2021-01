Dispersi sul Velino | riprese le ricerche | la squadra di soccorso non perde le speranze

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'Aquila - Le migliorate condizioni meteo di oggi hanno permesso la ripresa in forze delledei quattroche dalla scorsa domenica hanno fattore le loro tracce durante un’escursione sul Monte. Immutato il dispositivo dicomposto di settanta uomini appartenenti ai diversi Corpi dello Stato ormai noti. Questa mattina con l’elicottero Ericsson S 64, velivolo adatto al trasporto di grandi carichi aerei, sarà portato sul luogo della valanga un battipista dal vicino comprensorio sciistico di Ovindoli, con il quale sarà eseguita la delicata fase dello smassamento della neve, dalla Valle d'Aosta inoltre è in arrivo un sonar, ed anche se ledi ritrovare Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino ancora in vita si fanno sempre più flebili gli uomini dei ...

