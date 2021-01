Dare ai cittadini libertà di scegliersi il vaccino (Di sabato 30 gennaio 2021) Ci sono ottime notizie sul fronte dei vaccini. Accanto ai due vaccini in uso, Pfizer e Moderna, Astrazeneca è stato approvato dall’Ema per l’Europa; altri due vaccini - Johnson & Johnson e Novavax - hanno avuto risultati molto positivi e saranno ragionevolmente approvati in un prossimo futuro. Tuttavia, ci sono grandi differenze tra questi vaccini. Pfizer e Moderna sono praticamente equivalenti: nei vaccinati nei primi mesi il rischio di ammalarsi cade a circa il 5% rispetto al rischio dei vaccinati. Invece, con Astrazeneca questo rischio scende solo a circa il 35%. In conclusione, il rischio di ammalarsi dopo il vaccino Astrazeneca è circa sette volte maggiore che dopo il vaccino Pfizer o Moderna. Inoltre non abbiamo informazioni sperimentali sull’efficacia del vaccino Astrazeneca sulle persone con più di 65 anni: nella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Ci sono ottime notizie sul fronte dei vaccini. Accanto ai due vaccini in uso, Pfizer e Moderna, Astrazeneca è stato approvato dall’Ema per l’Europa; altri due vaccini - Johnson & Johnson e Novavax - hanno avuto risultati molto positivi e saranno ragionevolmente approvati in un prossimo futuro. Tuttavia, ci sono grandi differenze tra questi vaccini. Pfizer e Moderna sono praticamente equivalenti: nei vaccinati nei primi mesi il rischio di ammalarsi cade a circa il 5% rispetto al rischio dei vaccinati. Invece, con Astrazeneca questo rischio scende solo a circa il 35%. In conclusione, il rischio di ammalarsi dopo ilAstrazeneca è circa sette volte maggiore che dopo ilPfizer o Moderna. Inoltre non abbiamo informazioni sperimentali sull’efficacia delAstrazeneca sulle persone con più di 65 anni: nella ...

Almeno in un primo momento, bisogna dare ai cittadini la libertà di scegliersi il vaccino che si adatta meglio alle loro esigenze e alle loro condizioni di salute : ovviamente i tempi di attesa ...

... altrimenti non avremo più cittadini disposti ad assumere la carica di primo cittadino". Il ... Dobbiamo dare un segnale forte, a livello nazionale, per cambiare le cose".

Quelli disponibili hanno risultati positivi, ma diversi per efficacia. Il rischio di ammalarsi dopo il vaccino Astrazeneca è 7 volte maggiore rispetto a Pfizer e Moderna. Una possibile soluzione ...

Dopo il ritorno in zona gialla della regione e l'abbassamento dell'indice Rt, c'è attesa per conoscere i dati dei contagi di oggi 30 gennaio ...

