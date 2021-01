Covid, Fontana: “Governo riveda criteri astrusi e incomprensibili del Dpcm” (Di sabato 30 gennaio 2021) Covid, il governatore della Lombardia Attilio Fontana è tornato a parlare dei criteri del Dpcm Da lunedì 1 febbraio, ben 15 regioni saranno in zona gialla. Le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm stanno funzionando, e i numeri relativi al Covid sono in continuo calo. In attesa che il vaccino inizi ad avere un impatto significativo, comunque, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), il governatore della Lombardia Attilioè tornato a parlare deidelDa lunedì 1 febbraio, ben 15 regioni saranno in zona gialla. Le restrizioni imposte dall’ultimostanno funzionando, e i numeri relativi alsono in continuo calo. In attesa che il vaccino inizi ad avere un impatto significativo, comunque, L'articolo proviene da Inews.it.

