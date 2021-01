Coppa Libertadores 2020: trionfa il Palmeiras, un gol di Breno in pieno recupero stende il Santos (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Palmeiras conquista la seconda Coppa Libertadores della sua storia. I biancoverdi superano 1-0 il Santos nella finale della massima competizione sudamericana grazie ad una rete realizzata da Breno al nono minuto di un lunghissimo recupero. In un derby brasiliano estremamente sentito le due formazioni danno vita ad un confronto molto intenso, che alla fine premia il Palmeiras, che torna ad alzare il trofeo più di venti anni dopo l’ultima volta (1999). GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilconquista la secondadella sua storia. I biancoverdi superano 1-0 ilnella finale della massima competizione sudamericana grazie ad una rete realizzata daal nono minuto di un lunghissimo. In un derby brasiliano estremamente sentito le due formazioni danno vita ad un confronto molto intenso, che alla fine premia il, che torna ad alzare il trofeo più di venti anni dopo l’ultima volta (1999). GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace.

