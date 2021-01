Bologna-Milan 1-2, i rossoneri ripartono: Tabellino e Highlights (Di sabato 30 gennaio 2021) Ibrahimovic sbaglia un rigore, ma Rebic ribatte in porta. Raddoppio di Kessie con brivido nel finale Bologna-Milan: Tabellino e Highlights Bologna-Milan 1-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Bologna-Milan: Tabellino e Highlights – Via al girone di ritorno con il Milan di Stefano pioli che fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nell’ultimo turno del girone di andata, con i rossoblù battuti dalla Juventus all’Allianz Stadium di Torino e i rossoneri travolti dall’Atalanta a San Siro. Il diavolo ha assolutamente bisogno di punti scudetto, perché l’Inter di Antonio Conte, che in settimana ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ibrahimovic sbaglia un rigore, ma Rebic ribatte in porta. Raddoppio di Kessie con brivido nel finale1-2, Cronaca,ed– Via al girone di ritorno con ildi Stefano pioli che fa visita aldi Sinisa Mihajlovic. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nell’ultimo turno del girone di andata, con i rossoblù battuti dalla Juventus all’Allianz Stadium di Torino e itravolti dall’Atalanta a San Siro. Il diavolo ha assolutamente bisogno di punti scudetto, perché l’Inter di Antonio Conte, che in settimana ha ...

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - Birobiro72 : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan, #Leao al 90': 'Scudetto? Pensiamo partita per partita' | Serie A News - milanmagazine_ : SERIE A - Bologna-Milan 1-2, Rebic e Kessie regalano la vittoria ai rossoneri -