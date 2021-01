Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio piano Ferrigno parliamo di vaccini in apertura perché Novartis ha annunciato di avere firmato un accordo iniziale per portare la produzione di vaccino paese contro il covid-19 a quando vedrà che andrà a Novartis utilizzare i suoi impianti di produzione asettica presso la sua sede Svizzera intanto la commissione Ue pubblica il contratto con astrazeneca che ribadisce la presidente Ursula von der leyen è chiarissimo ci sono vincolanti e dall’Italia Il commissario alcuni accusa pfizer il 18 gennaio dice fece sapere che da ogni fiala di vaccino si poteva entrare in 6 dosi e non 5 quindi riduce vassoi ma non proposi nessuna intesa se Venturoli pagamenti aggiuntivi riduzioni concordate concludi Arcuri delle consegne anche un moderna annuncia un taglio del 20% dagli Stati Uniti ...