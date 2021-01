Tutto confermato: Crimi alla Reggina, Marcucci alla Virtus Entella (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come anticipato ieri, sono arrivati i comunicati ufficiali per lo scambio Crimi-Marcucci tra Reggina e Virtus Entella, Crimi vestirà granata e Marcucci andrà a Chiavari: Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Virtus Entella per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Marco Crimi. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2022. Nato a Messina il 17 marzo 1990, Marco cresce nelle giovanili del Messina. Nella stagione 2008/09 i giallorossi cedono il suo cartellino in prestito all’Igea Virtus (Lega Pro, Seconda Divisione), squadra con cui disputa complessivamente 24 partite, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come anticipato ieri, sono arrivati i comunicati ufficiali per lo scambiotravestirà granata eandrà a Chiavari: Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver raggiunto un accordo con laper l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Marco. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2022. Nato a Messina il 17 marzo 1990, Marco cresce nelle giovanili del Messina. Nella stagione 2008/09 i giallorossi cedono il suo cartellino in prestito all’Igea(Lega Pro, Seconda Divisione), squadra con cui disputa complessivamente 24 partite, ...

