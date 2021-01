Torvaianica Svolti oggi i funerali di Selavdi Shehaj | l’albanese ucciso in spiaggia | giochi pirotecnici accompagnano il feretro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si sononella tarda mattinata di, 29 gennaio, nella Parrocchia di S. Agostino di viale Po, nel quartiere Campo Ascolano, a, idi, detto Simone, il 38enne vittima di un agguato indomenica 20 settembre 2020. Numerose le persone, tra parenti e amici, che hanno partecipato alla cerimonia funebre, nel rispetto delle norme anti-Covid. Fuori al piazzale della chiesa, sempre rispettando il distanziamento, c’erano una trentina di persone, che non erano potute entrare per raggiunta capacità della struttura. Al termine della messa, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara. A preservare l’ordine pubblico due pattuglie dei carabinieri e una della polizia. Ma, non appena le forze dell’ordine sono andate via, ...