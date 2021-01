Studiare la comunicazione delle talpe nude è più importante di quanto pensi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è certo l’animale più attraente ed è quasi cieca, tuttavia la talpa nuda (Heterocephalus glaber) è una creatura fortemente sociale i cui gruppi comunicano tra loro con gran loquacità e, addirittura, un dialetto diverso da colonia in colonia. Lo ha scoperto, grazie ad algoritmi per l’apprendimento automatico, un team di ricercatori al lavoro tra il Max Delbrück Center for Molecular Medicine di Berlino e l’università di Pretoria, che ha appena pubblicato i suoi risultati su Science. In particolare, gli squittii acuti che queste talpe emettono risultano diversi in base al livello di confidenza che hanno con i loro simili, e questi suoni sono usati come un vero e proprio strumento per riconoscere gli amici dagli intrusi. Inoltre, le differenze sonore tra gruppo e gruppo sono di matrice culturale, piuttosto che genetica, e sono legate alla regina della colonia. Scopri ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è certo l’animale più attraente ed è quasi cieca, tuttavia la talpa nuda (Heterocephalus glaber) è una creatura fortemente sociale i cui gruppi comunicano tra loro con gran loquacità e, addirittura, un dialetto diverso da colonia in colonia. Lo ha scoperto, grazie ad algoritmi per l’apprendimento automatico, un team di ricercatori al lavoro tra il Max Delbrück Center for Molecular Medicine di Berlino e l’università di Pretoria, che ha appena pubblicato i suoi risultati su Science. In particolare, gli squittii acuti che questeemettono risultano diversi in base al livello di confidenza che hanno con i loro simili, e questi suoni sono usati come un vero e proprio strumento per riconoscere gli amici dagli intrusi. Inoltre, le differenze sonore tra gruppo e gruppo sono di matrice culturale, piuttosto che genetica, e sono legate alla regina della colonia. Scopri ...

sscalessia : comunque oggi dovevo studiare comunicazione però poi ho imparato a memoria tutta l’intervista di first reaction sch… - Daniela_chuck : @goldendaayss ho fatto la triennale in lingue e culture europee ma magistrale in pubblicità, comunicazione digitale… - DVEORE : ok abbandono il twitter per studiare le mie 40 pagine di comunicazione vi auguro un buon proseguimento di giornata - iamhalvsey : @bbvhearts sai che ti capisco ?? ho concluso la scuola nel 2019, ho tentato con l’università (comunicazione) ma non… - SCAREVEDOFHAPPY : Non riesco a studiare il capitolo della comunicazione di psicologia generale perché mentre cerco di ripetere mi vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Studiare comunicazione Attualità, Bari Puglia | Corecom, nasce la prima biblioteca dedicata alla Comunicazione 0 shares33 views Antenna Sud è un' emittente televisiva che trasmette in Puglia sul canale 13 e in Basilicata sul can Studiare la comunicazione delle talpe nude è più importante di quanto pensi

Un team di ricercatori al lavoro tra Berlino e Pretoria ha usato un sistema informatico per approfondire i versi di questi roditori. Che diffidano dai nemici soprattutto grazie al loro linguaggio Non ...

Istituto Modartech: l’eccellenza formativa toscana in moda e comunicazione presenta il suo nuovo corso di laurea

Dopo il grande successo riscontrato anche quest'anno alla MFW, l'Istituto Modartech aggiunge un altro importante traguardo alla sua storia.

Un team di ricercatori al lavoro tra Berlino e Pretoria ha usato un sistema informatico per approfondire i versi di questi roditori. Che diffidano dai nemici soprattutto grazie al loro linguaggio Non ...Dopo il grande successo riscontrato anche quest'anno alla MFW, l'Istituto Modartech aggiunge un altro importante traguardo alla sua storia.