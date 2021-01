Siviglia | prima chiamata per Gomez | debutto in Liga a un passo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Alejandroè stato inserito per lavolta nella lista dei convocati: il fantasista argentino presente in occasione di EibarAlejandropotrebbe debuttare inin occasione del match tra Eibar e. Il fantasista argentino, fresco di addio all’Atalanta, è stato inserito per lavolta nell’elenco dei convocati da parte del tecnico Julen Lopetegui. ? CONVOCATORIA Diego Carlos y el Papu Gómez, novedades para viajar a Éibar. #WeareSevilla #EibarSevillaFC— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 29, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Eibar-Siviglia è una partita valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici e probabili formazioni ...