Sileri sul lockdown: "Per ora non serve, più avanti ci porremo il problema" (Di venerdì 29 gennaio 2021) "La variante sudafricana in Italia non è stata ancora individuata, mentre le altre sono abbastanza confinate. E' chiaro che altre varianti potranno esserci e in quel caso ci porremo sicuramente il problema". Ma "a mio avviso in questo momento non serve il lockdown, con i numeri che abbiamo oggi riusciamo a gestire la situazione". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, durante la diretta live di Fanpage.it. "Se i contagi dovessero calare – ha detto il viceministro – è giusto riaprire, con la consapevolezza che sarà necessario richiudere in quelle aree se poi risalgono". Per il futuro, ha aggiunto, "dobbiamo procedere con le vaccinazioni e pensare a delle riaperture controllate che consentano di abbassare il freno a mano e procedere a riappropriarci un po' della nostra vita".

