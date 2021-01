Shoah, libri: cinque letture per spiegare il tema dell’Olocausto ai bambini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Shoah: un termine che, a distanza di anni, fa ancora tremare dalla rabbia e dalla tristezza. Solo due giorni fa, il 27 gennaio, si è commemorato come ogni anno, il Giorno della Memoria. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia alcuni libri adatti per far comprendere, ai più piccoli, questa orribile pagina di storia. Shoah: letture che insegnano fin da piccoli a non dimenticare mai quello che è stato Parlare di Olocausto, antisemitismo, campi di concentramento e Shoah a bambini e ragazzi non è mai semplice. E’ fondamentale, però, che gli adulti sensibilizzino fin dalla più tenera età a queste tematiche: educare un bambino al passato affrontando anche e, soprattutto, questi argomenti oggettivamente tortuosi è un obbligo morale. La letteratura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021): un termine che, a distanza di anni, fa ancora tremare dalla rabbia e dalla tristezza. Solo due giorni fa, il 27 gennaio, si è commemorato come ogni anno, il Giorno della Memoria. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia alcuniadatti per far comprendere, ai più piccoli, questa orribile pagina di storia.che insegnano fin da piccoli a non dimenticare mai quello che è stato Parlare di Olocausto, antisemitismo, campi di concentramento ee ragazzi non è mai semplice. E’ fondamentale, però, che gli adulti sensibilizzino fin dalla più tenera età a questetiche: educare un bambino al passato affrontando anche e, soprattutto, questi argomenti oggettivamente tortuosi è un obbligo morale. La letteratura ...

