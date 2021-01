Salvini “Se non ci saranno le elezioni valuteremo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Al Presidente della Repubblica è stata confermata la nostra richiesta di valutare l’ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad elezioni”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla crisi di Governo. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Al Presidente della Repubblica è stata confermata la nostra richiesta di valutare l’ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, al termine delle consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla crisi di Governo. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città.

