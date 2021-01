Presentazione F1 monoposto 2021 | il calendario con tutte le date

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildelle presentazioni diledel Mondialedi Formula 1. Dopo aver chiuso una stagione anomala ricca di cambi die problematiche legate al Covid, la classe regina è pronta a partire con un nuovo campionato di “transizione” in vista del cambio di regolamento del prossimo anno. Traincerte e appuntamenti ancora da ufficializzare, ecco ildelle presentazioni delle vetture delle dieci scuderie in lotta.F1 MONDIALELunedì 15 febbraio McLaren Lunedì 22 febbraio Alfa Romeo In attesa di ufficializzazione Mercedes Red Bull Ferrari Aston Martin Alpine Alpha Tauri Haas Williams SportFace.

sportli26181512 : McLaren, la nuova monoposto di Ricciardo e Norris verrà svelata il 15 febbraio: Il team di Woking ha fissato l'appu… - RaiSport : La #McLaren svelerà la sua nuova monoposto il 15 febbraio ?? #Ricciardo e #Norris i piloti del team britannico per i… - CircusFuno : Dopo @alfaromeoracing anche @McLarenF1 ufficializza la data di presentazione della nuova monoposto 2021... - mattinodinapoli : La #mclaren svela la nuova monoposto: presentazione il 15 febbraio - IlmsgitSport : La #McLaren svela la nuova monoposto: presentazione il 15 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Presentazione monoposto

Ecco il sound dopo il 'fire up' della scuderia di Woking. SAINZ A FIORANO: LE Il Mondiale 2021 è cominciato: la McLaren ha infatti acceso il motore della MCL35M, che sarà portata in pista da Lando Nor ...Il Team McLaren ha comunicato oggi che la presentazione della nuova McLaren MCL35M per il mondiale F1 2021 avverrà lunedì 15 febbraio alle 20:00, ora italiana. Don’t just watch the unveiling of the #M ...