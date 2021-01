Omicidi | pg Salvi | ‘Italia tra Paesi con minor numero al mondo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Va sottolineato il dato molto positivo della ulteriore caduta del tasso di omicidi, che porta il nostro Paese, dalla drammatica situazione del 1991, ad essere uno deicondi omicidi al”. Lo ha detto il procuratore generale della Cassazione Giovanninella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. “Anche gli assassinii di donne calano, ma in maniera moltoe – ha sottolineato - cosicché i “femminicidi” divengono proporzionalmente tra le principali cause di omicidio e richiedono la conferma dell'impegno delle forze di polizia e della magistratura, oltre che della società tutta”.