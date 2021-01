Ogni domenica tutto il mondo in uno Specchio (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi anni ci siamo innamorati di tutto ciò che sa di modernità: della rete e dei social, di Twitter e di Facebook, di Instagram e persino di TikTok. Ma quel magnifico “vizi ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi anni ci siamo innamorati diciò che sa di modernità: della rete e dei social, di Twitter e di Facebook, di Instagram e persino di TikTok. Ma quel magnifico “vizi ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : Ogni domenica Stazione Marittima pericolante, a rischio le crociere a Genova

... in queste settimane è operativa sullo scalo una sola nave, Msc Grandiosa, che fa tappa a Genova ogni domenica, ma nel corso dei prossimi mesi, con un'auspicabile ripartenza del mercato, il numero ...

Nello scontro in cui sono morti due giovanissimi di Lucera anche un 'veicolo D': tuttora ignoto L'indagine dei carabinieri

Domenica scorsa il ventenne stava percorrendo appunto la Sp 109 con la sua Fiat Punto nella quale ... se e quanto abbia inciso sul loro decesso questo successivo e violento urto: da prassi, in ogni ...

Ogni domenica tutto il mondo in uno Specchio La Stampa A Casa di...Luca De Meis (difensore Capistrello)

Il difensore del Capistrello è stato l'ospite della dodicesima puntata di "ACD - A Casa Di", raccontando il suo legame con la città e la stagione dei suoi.

Bienno, trovato morto il giovane scomparso domenica

E' stato trovato morto Domenico Carrara il giovane di 33 anni scomparso domenica a Bienno durante una passeggiata lungo i sentieri della zona. La macchina dei soccorsi l'ha cercato senza risparmio nel ...

