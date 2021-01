Juve, preso Rovella: ecco tutte le cifre (Di venerdì 29 gennaio 2021) TORINO - Juve e Genoa ufficializzano una tripla operazione di calciomercato . Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale: " Si comunica l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) TORINO -e Genoa ufficializzano una tripla operazione di calciomercato . Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale: " Si comunica l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle ...

sportli26181512 : Juve, preso Rovella: ecco tutte le cifre: Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il club bianconero annuncia… - TottiRediRoma2 : Non posso credere che la Roma faccia uno scambio #Dzeko #Sanchez,per valori assoluti e per ruolo..tra l'altro abbia… - abigail19755 : @capuanogio Preziosi ,presidente preso in fallo con valigetta per corrompere il Venezia,da sempre fa affari con la… - maurirada2 : @90ordnasselA Dobbiamo imparare da loro...serenità dopo aver preso 3 pere da juve e Atalanta in 10 giorni ?? - LelloPinto : RT @LelloPinto: Se la Juve ha preso Rovella ha fatto il colpo del decennio. Grande prospetto. Mi sa che diventerà un grande Campione. Brava… -