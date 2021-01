Jeep Compass - Il restyling debutta in Europa con l'allestimento 80 Anniversario (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Jeep ha presentato le nuove declinazioni della serie speciale "80 Anniversario". Dopo la Renegade, infatti, l'allestimento celebrativo è ora disponibile anche sulla Wrangler, mentre in primavera sarà offerto anche sul pick-up Gladiator e sul Model Year 2021 della Compass, di cui sono state mostrate le prime immagini. Il restyling della sport utility. Proprio la versione speciale porterà al debutto l'aggiornamento della Suv, che riprende molte caratteristiche del restyling già introdotto sul mercato cinese. Nello specifico, le novità si concentrano nell'abitacolo, dove è presente una plancia completamente ridisegnata in cui spicca il display dell'infotainment in stile tablet. All'esterno, invece, le modifiche riguardano i paraurti e i gruppi ottici ristilizzati. Le altre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 29 gennaio 2021) Laha presentato le nuove declinazioni della serie speciale "80". Dopo la Renegade, infatti, l'celebrativo è ora disponibile anche sulla Wrangler, mentre in primavera sarà offerto anche sul pick-up Gladiator e sul Model Year 2021 della, di cui sono state mostrate le prime immagini. Ildella sport utility. Proprio la versione speciale porterà al debutto l'aggiornamento della Suv, che riprende molte caratteristiche delgià introdotto sul mercato cinese. Nello specifico, le novità si concentrano nell'abitacolo, dove è presente una plancia completamente ridisegnata in cui spicca il display dell'infotainment in stile tablet. All'esterno, invece, le modifiche riguardano i paraurti e i gruppi ottici ristilizzati. Le altre ...

Autoingros : Scegli una mobilità più sostenibile, passa all'ibrido plug-in, Jeep Compass 4xe è tua da 259€ al mese. Scopri di p… - Stefanodibiagi1 : RT @lautomobile_ACI: #Jeep, 80 anni e gamma speciale. Il marchio americano di fuoristrada oggi in #Stellantis lancia una linea commemorativ… - HDmotori : RT @HDmotori: Jeep presenta le nuove edizioni speciali 80° anniversario - dinoadduci : Jeep Compass - Il restyling debutta in Europa con l'allestimento 80 Anniversario - lautomobile_ACI : #Jeep, 80 anni e gamma speciale. Il marchio americano di fuoristrada oggi in #Stellantis lancia una linea commemora… -