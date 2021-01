Il M5S cambia idea | “No a veti su Renzi” E il fronte Di Battista minaccia la scissione

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Il M5S dopo aver chiuso più volte all’ipotesi di imbarcare di nuovo Italia Viva e di volere un Conte ter senza Matteo, poco fa ha clamorosamentetoriaprendo a Italia Viva. “Si può accettare che ci sianoo personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti insieme?”, ha domandato Vito Crimi al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica al Quirinale. Specificando poi: “Al presidente Mattarella abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l’interesse del Paese, per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza attuali, ma con un patto di legislatura“. Dispacca il M5S: “Se è così arrivederci” Un cambio di linea evidente che non è affatto piaciuto a molti grillini. ...

"Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di ...Ore 17.55 - Di Battista: 'Su Renzilinea, se è così arrivederci' 'Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un ...Il Movimento 5 Stelle si spacca subito dopo le dichiarazioni del capo politico Vito Crimi, rilasciate dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente ...Stando alle rilevazioni dei principali istituti demoscopici, il progetto di Matteo Renzi, che con Italia Viva ambiva ed emulare ciò che è avvenuto in Francia ...