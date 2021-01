Il Conte di Montecristo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Credo capiti a molti di chiedersi il motivo della decadenza del livello della nostra vita politica. È vero che una discesa di livello non sembra appartenere solo al nostro Paese. La presidenza Trump, la Brexit, i gilet gialli sono stati fenomeni di distruzione dei nostri sistemi. Ma quasi sempre le società hanno mostrato capacità di reazione che noi non abbiamo avuto. La decadenza italiana non teme confronti. Ci si chiede quale sia la soluzione dell’attuale crisi politica. Forse questa soluzione semplicemente non c’è. Sembra che abbiamo quasi rimosso l’esito elettorale che ha determinato la composizione dell’attuale parlamento, un esito che ha rafforzato enormemente la principale forza anti sistema e indebolito quelle con cultura di governo. Di quale filosofia è figlia il movimento 5 stelle? La ripulsa del professionismo in politica, l’odio per la classe dirigente che dalle “monetine” ...