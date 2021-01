Fuori dal Comune di residenza e con un coltello: ragazzo di 25 anni nei guai (Di venerdì 29 gennaio 2021) CHIARAVALLE - Pizzicato dai Carabinieri Fuori dal proprio Comune di residenza e trovato in possesso di un coltello, scattano multa e denuncia nei confronti di un giovane di 25 anni. Il ragazzo, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 29 gennaio 2021) CHIARAVALLE - Pizzicato dai Carabinieridal propriodie trovato in possesso di un, scattano multa e denuncia nei confronti di un giovane di 25. Il, ...

trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - pisto_gol : Pietra tombale sulla SuperLega: la FIFA, di concerto con tutte le confederazioni affiliate,con una nota avverte le… - petosagan : Ho incontrato il mio amico ed ex compagno di squadra Alan Marangoni di @gcnItalia, tra aneddoti e ricordi divertent… - Norbertus1860 : RT @spank75: Ma coi tamponi anali, al drive in si mette il culo fuori dal finestrino? - kittesencul : @klaatu29 Ma è incredibile oh. Questi vivono fuori dal mondo. Tra l'altro quel quadro è pure ottimistico, visto che… -