Domenico Arcuri | Anche Moderna annuncia taglio 20% dosi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca,unnelle consegne di vaccino. “ci ha appena informato che per la settimana dell?9 febbraio delle previste 166milane consegnerà 132mila, il 20% in meno”. Lo hato il Commissario per l’Emergenza. “Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica” ha aggiunto, “ci mancano almeno 300miladi vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto”.