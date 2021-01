Daydreamer: Can Yaman si trasferisce in Italia? Ecco la verità (Di venerdì 29 gennaio 2021) Can Yaman, l'attore turco protagonista di Daydreamer, potrebbe passare molto tempo in Italia. Ecco cosa lo spinge a rimanere nel nostro paese. Leggi su comingsoon (Di venerdì 29 gennaio 2021) Can, l'attore turco protagonista di, potrebbe passare molto tempo incosa lo spinge a rimanere nel nostro paese.

canemxsempre : RT @SDany89: La faccia schifata di Can quando entra Yigit e si avvicina a Sanem ???? #DayDreamer - canemxsempre : RT @SDany89: Sicuro di non essere geloso, Can bey? MA PER FAVORE cit. ?? #DayDreamer - hugxcandem : RT @AureliaSantange: Per me si è innamorato prima Can di Demet che Can di Sanem!!!! ???????????????????????? LO PENSO E LO DICO!!!! #DayDreamer #Erken… - canemxsempre : RT @jdbmyeverythjng: E anche oggi super tweet d'apprezzamento per il nostro amato Can Bey con questo outfit ?stupendo? #DayDreamer https://… - canemxsempre : RT @SDany89: 'Mi coglie di sorpresa, è la sua nuova tattica' efficace, vero Can bey ?????? #DayDreamer -