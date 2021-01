Consip, il generale Tullio Del Sette condannato a 10 mesi. Era imputato per rivelazione di segreto e favoreggiamento (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ex comandante dei carabinieri, Tullio Del Sette, è stato condannato a 10 mesi (con pena sospesa) nell’ambito del processo-stralcio della maxinchiesta sul caso Consip. Lo ha deciso l’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma. Il generale, per il quale la Procura aveva sollecitato una condanna a 1 anno e due mesi, era accusato di rivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Secondo l’impianto accusatorio, Del Sette avrebbe informato nel maggio del 2016 Luigi Ferrara, all’epoca presidente della Centrale acquisti della pubblica amministrazione, dell’esistenza di un’inchiesta penale sul conto dell’imprenditore campano Alfredo Romeo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ex comandante dei carabinieri,Del, è statoa 10(con pena sospesa) nell’ambito del processo-stralcio della maxinchiesta sul caso. Lo ha deciso l’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma. Il, per il quale la Procura aveva sollecitato una condanna a 1 anno e due, era accusato dideldi ufficio e. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Secondo l’impianto accusatorio, Delavrebbe informato nel maggio del 2016 Luigi Ferrara, all’epoca presidente della Centrale acquisti della pubblica amministrazione, dell’esistenza di un’inchiesta penale sul conto dell’imprenditore campano Alfredo Romeo, ...

