Carpineto Romano Roma – Salvata la 36enne escursionista su Monte Lepini | ma muore in ospedale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una giovane donna di 36 anni è morta dopo essere statanella notte dai militari dell’Aeronautica: si era persa durante un’escursione in montagna ed era caduta in un dirupo di diversi metri. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo il ricovero in, probabilmente perché era andata in

Tragedia sui Monti Lepini nel Lazio, nella zona di. Una giovane donna romana di 36 anni è morta dopo essersi persa durante un'escursione in montagna. La tragedia per una caduta sui sentieri che percorrono il Monte Semprevisa. I ...Una donna di 36 anni è deceduta nella giornata di ieri precipitando in un dirupo, durante un'escursione sulle montagne di, in provincia di Roma. Tragedia a, in provincia di Roma , dove una ragazza di 36 anni è morta dopo essere precipitata da una montagna per circa 200 metri . La ...Una giovane donna di 36 anni è morta dopo essere stata salvata nella notte dai militari dell’Aeronautica: si era persa durante un’escursione in montagna ed era caduta in un dirupo di diversi metri. Pu ...Tragedia ieri alle 17 sui monti di Pian della Faggeta, a Carpineto Romano, ad oltre 1000 metri di quota, dove una commerciante romana di 36 anni, di Cinecitta’, e’ morta duran ...