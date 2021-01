Cane morde durante le operazioni di toelettatura, ferite lacero contuse ad una guancia per l’addetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incidente è avvenuto in pochi secondi a San Martino Buon Albergo durante la toelettatura di un Cane. l’addetta dell’esercizio stava toelettando un Cane di grossa taglia quando all’improvviso il Cane girandosi ha morso. In un primo momento sembrava che il Cane avesse afferrato la vittima al collo, zona particolarmente pericolosa e si era pensato al peggio. In realtà dopo il soccorso si è appurato che la ferita era alla guancia, non meno bello ma sicuramente una zona meno vitale. Sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri, ambulanza e auto medica che hanno ricostruito i fatti e dato primo soccorso alla vittima. Le condizioni sono stabili, in assenza di altre conseguenze, la donna potrà essere dimessa già nella giornata di domani. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incidente è avvenuto in pochi secondi a San Martino Buon Albergoladi undell’esercizio stava toelettando undi grossa taglia quando all’improvviso ilgirandosi ha morso. In un primo momento sembrava che ilavesse afferrato la vittima al collo, zona particolarmente pericolosa e si era pensato al peggio. In realtà dopo il soccorso si è appurato che la ferita era alla, non meno bello ma sicuramente una zona meno vitale. Sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri, ambulanza e auto medica che hanno ricostruito i fatti e dato primo soccorso alla vittima. Le condizioni sono stabili, in assenza di altre conseguenze, la donna potrà essere dimessa già nella giornata di domani. L'articolo ...

Un cane che si morde la coda. Un sistema di welfare natality friendly punta invece sul potenziamento del sistema di sicurezza sociale o meglio sul potenziamento della percezione che i cittadini hanno ...

La responsabile dell'attività è stata morsa da un cane che stava seguendo. All'inizio la situazione sembrava essere piuttosto seria. La donna, che lavora a San Martino, ma risiede in un comune vicino,...

L’incidente è avvenuto in pochi secondi a San Martino Buon Albergo durante la toelettatura di un cane. L’addetta dell’esercizio stava toelettando un cane di grossa taglia quando all’improvviso il cane ...

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). Da quanto trapela l’incidente è avvenuto questa mattina nel comune di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, dove una donna è stata aggredita da un cane. La d ...

