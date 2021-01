Calciomercato Milan – Dalla Spagna | Barcellona su Calhanoglu | le ultime

DiMarzio : L’arrivo al #Milan di #Hauge, le offerte per #Junker ma anche i nuovi talenti. Il ds del #Bodo racconta il suo prog… - AntoVitiello : Prime immagini di #Tomori a Milano (@enricoferrazzi) #Milan #calciomercato #Chelsea @milannewsit @fikayotomori_ - AntoVitiello : Test d'idoneità al centro Ambrosiano per il difensore #Tomori #Milan #calciomercato @milannewsit @fikayotomori_ - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dalla Spagna, #Barcellona su @hakanc10: le ultime - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Faragò è un nuovo giocatore del Bologna -

Commenta per primo Il girone di ritorno della Serie A comincia con un sabato ricco di appuntamenti per la zona scudetto., Inter e Juventus scendono in campo con l'obiettivo di far valere il vantaggio nel pronostico della vigilia contro le rispettive avversarie, a cominciare dai rossoneri che alle 15:00 devono ...Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la trasferta che vedrà impegnato ilsul campo del Bologna domani alle 15. Presenti Ismael Bennacer, che torna dopo un lungo infortunio e anche Mario ...Esce oggi "Beginning", il primo album di Rafael Leao. L'attaccante del Milan si dimostra poliedrico, debuttando anche in versione rapper."Il Milan deve credere allo scudetto, con la mentalita' giusta. Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo": il difensore del Milan Simon Kjaer, ...