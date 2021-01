Calciomercato Juventus | colpo in difesa | affare da 70 milioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In vista della prossima sessione estiva di, lastarebbe già pianificando la strategia per aggiungere innesti di qualità in praticamente ogni reparto. Il discorso legato allaè più che altro basato sulla tenuta fisica di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, con il primo vicino al ritiro, soprattutto considerando i frequenti infortuni dovuti a problemi di natura fisica. LEGGI ANCHE:, previsto contatto con l'Atalanta: si studia uno scambio Inoltre è da considerare anche il possibile malumore di Merih Demiral, insoddisfatto dello scarso minutaggio concessogli in stagione da Andrea Pirlo. Detto questo, Fabio Paratici starebbe studiando possibili soluzioni per migliorare un pacchetto difensivo che vede Matthijs de Ligt come unico titolare ...

Commenta per primo Ecco la lista delle convocate dellaWomen per la sfida di domani in Coppa Italia contro l'Empoli: 42 Bacic 99 Berti 13 Boattin 11 Bonansea 26 Caiazzo 7 Cernoia 3 Gama 27 Giai 33 Giordano 10 Girelli 1 Giuliani 17 Hurtig 2 ...Vedremo se entro la fine della sessione dil'affare andrà in porto. Nel frattempo l'Inter sembra vicina a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez . Lasembra al momento più ...Qui si pensa al calcio in modo diverso, come occupare meglio lo spazio ... e che stiamo facendo un lavoro che può portare frutti importanti. Credo anche che la Juve stia ingaggiando tanti nuovi ...Danilo, terzino della Juventus, ha parlato del campionato di Serie A e della lotta per lo Scudetto a poche ore dal match contro la Sampdoria ...