Arrestato il giudice Gianmarco Galiano: mazzette minacce e soldi estorti a genitori di un bimbo disabile (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arrestato il giudice brindisino Gianmarco Galiano. Avrebbe preteso soldi dai genitori di un bambino disabile e intascato mazzette. Arrestato il giudice Gianmarco Galiano, coordinatore della sezione distaccata di Francavilla Fontana e poi in servizio presso la sezione contenzioso civile del Tribunale di Brindisi. Oltre a Galiano sono stati arrestati l'imprenditore Massimo Bianco e il commercialista Oreste L'articolo proviene da Leggilo.org.

