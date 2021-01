Armie Hammer esce da un altro ruolo da protagonista

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 gennaio 2021)non sarà ildella prossima serie The Offer . L’attore, noto per le sue interpretazioni in film acclamati dalla critica come Call Me By Your Name e The Social Network , lascia lo spettacolo sulla scia di una controversia sui social media. The Offer – La serie lasciata dall’attore The Offer, una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.