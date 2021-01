(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio secondo cuihachela APP di. Un lungo testo, invero non troppo accurato, che incolpa noi fact checker della prossima nefanda manovra di: cancellare la app dida tutti i Cellulari per combattere la libertà di parola. Mai una volta che qualcuno dia la colpa all'”Uomo Veramente Cattivo”… no, solo colpa nostraL’appello suona così #hachela #APP di #dall’APP Store, eDA TUTTI GLI #iPhone SENZA CHIEDERE NULLA Per prevenire l’eliminazione automatica segui le istruzioni: 1. Vai in Impostazioni 2. Clicca su Tempo di Utilizzo 3. ...

Noovyis : (Apple ha annunciato che rimuoverà la APP di Telegram e la cancellerà dai cellulari! – Placate gli allarmismi) Pla… - _A_mors : RT @liliaragnar: ?????? ATTENZIONE!! MASSIMA CONDIVISIONE #Telegram ha annunciato che Apple rimuoverà l'app Telegram dai suoi telefoni sen… - Marc852835993 : RT @liliaragnar: ?????? ATTENZIONE!! MASSIMA CONDIVISIONE #Telegram ha annunciato che Apple rimuoverà l'app Telegram dai suoi telefoni sen… - mara_pi56633301 : RT @liliaragnar: ?????? ATTENZIONE!! MASSIMA CONDIVISIONE #Telegram ha annunciato che Apple rimuoverà l'app Telegram dai suoi telefoni sen… - bitcityit : Apple: fatturato in crescita del 21 percento: Apple ha annunciato i risultati del primo trimestre. iPhone, disposit… -

