35 città fuorilegge per l'aria che respiriamo (di A. Cianciullo) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il non fare non basta, bisogna fare bene. I dati diffusi oggi da Legambiente con il rapporto Mal'aria 2021 dimostrano che diminuire la dose di una ricetta sbagliata non cura il problema. Il rallentamento del sistema produttivo e di trasporto determinato dalla pandemia, oltre a produrre un disastro sanitario ed economico, non è neppure riuscito a riportare le città italiane nella legalità dal punto di vista dell'inquinamento da polveri sottili. Nel 2020, nonostante il lockdown totale e quelli parziali, su 96 capoluoghi di provincia analizzati 35 hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni nell'anno solare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. Le peggiori dieci sono state Torino, con 98 giorni di sforamenti (centralina Grassi), Venezia con 88 ...

