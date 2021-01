Ufficiale: Adekanye passa dal Cadice all’ADO Den Haag (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora un prestito per Bobby Adekanye, attaccante di proprietà della Lazio. Il suo arrivo a Cadice ad inizio stagione non sembra aver portato fortuna all’attaccante classe 1999, che come comunicato dal club biancoceleste si sposta in Olanda fino al termine della stagione. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione”. Foto: Instagram Ado Den Haag L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora un prestito per Bobby, attaccante di proprietà della Lazio. Il suo arrivo aad inizio stagione non sembra aver portato fortuna all’attaccante classe 1999, che come comunicato dal club biancoceleste si sposta in Olanda fino al termine della stagione. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeebdal CadizDenfino al termine della stagione”. Foto: Instagram Ado DenL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

lazio24h : Lazio, ufficiale il prestito di Adekanye all'Ado Den Haag - Alex_Piace : #Adekanye ufficiale al @ADODenHaag in prestito ?? #LBDV #Calciomercato #Lazio - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Lazio, nuovo prestito per Adekanye. Dal Cadice all'ADO Den Haag fino a giugno - LALAZIOMIA : Lazio, il comunicato ufficiale sulle cessioni di due biancocelesti - ndl00 : RT @vocelaziale: ??RESOCONTO CALCIOMERCATO #LAZIO?? Già Ufficiale: #Durmisi alla #Salernitana? In chiusura: #Maistro al #Venezia (ora a… -