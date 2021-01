Theo Hernandez difende Ibra: “Dio appoggiato dai suoi soldati” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continua sui social la querelle legata al post Inter-Milan e allo scontro verbale tra Ibra e Lukaku che ha fatto dividere l’opinione pubblica. I compagni di squadra dei due attaccanti ovviamente anche sui social si schierano dalla parte dei loro compagni. Theo Hernandez, esterno del Milan, ha postato su twitter una foto del diverbio in questione scrivendo: “Dio scortato dai suoi soldati!”, con Ibra nella foto che è dietro ai suoi compagni. Dios respaldado por sus soldados God backed by his soldiers Dio appoggiato dai suoi soldati #SempreMilan pic.twitter.com/SBYlBfNgb6 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 27, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continua sui social la querelle legata al post Inter-Milan e allo scontro verbale trae Lukaku che ha fatto dividere l’opinione pubblica. I compagni di squadra dei due attaccanti ovviamente anche sui social si schierano dalla parte dei loro compagni., esterno del Milan, ha postato su twitter una foto del diverbio in questione scrivendo: “Dio scortato dai!”, connella foto che è dietro aicompagni. Dios respaldado por sus soldados God backed by his soldiers Diodai#SempreMilan pic.twitter.com/SBYlBfNgb6 —(@) January 27, 2021 Foto: Twitter ...

AntoVitiello : #Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina. Ulte… - DiMarzio : #Milan, l'esito dei tamponi per #TheoHernandez, #Rebic e #Krunic - KunGrax : RT @sciaccafrances3: @AndreaLongoni5 La foto è bella per carità. Il problema è che il Milan è una squadra in balìa di un bulletto di 40 ann… - TheLaz97 : @Pirichello Ha avuto più difficoltà a rubare palla a Da Graca che ad umiliare Romagnoli e Theo Hernandez, sia mai dirlo. -