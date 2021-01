The Yakuza Remastered Collection sbarca oggi su Xbox Series X/S e Xbox One (Di giovedì 28 gennaio 2021) The Yakuza Remastered Collection arriva oggi su Xbox Game Pass, portando i classici di Sega Yakuza 3, 4 e 5 "restaurati" in glorioso HD ai membri abbonati. Il primo dei tre giochi di questa raccolta, Yakuza 3, riprende da dove si erano interrotti gli eventi di Yakuza Kiwami 2 (disponibile su Xbox Game Pass). I titoli Yakuza in questa raccolta sono tutti giochi di combattimento d'azione e brutali. Padroneggiate diverse arti marziali, armi e mosse esagerate. Yakuza 3, 4 e 5 (tutti disponibili con Xbox Game Pass) seguono storie individuali all'interno della saga di Kazuma Kiryu, uno Yakuza d'acciaio con uno spirito ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) ThearrivasuGame Pass, portando i classici di Sega3, 4 e 5 "restaurati" in glorioso HD ai membri abbonati. Il primo dei tre giochi di questa raccolta,3, riprende da dove si erano interrotti gli eventi diKiwami 2 (disponibile suGame Pass). I titoliin questa raccolta sono tutti giochi di combattimento d'azione e brutali. Padroneggiate diverse arti marziali, armi e mosse esagerate.3, 4 e 5 (tutti disponibili conGame Pass) seguono storie individuali all'interno della saga di Kazuma Kiryu, unod'acciaio con uno spirito ...

