The Medium ora disponibile su PC e Xbox Series X/S e Bloober Team celebra l'uscita con un trailer di lancio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il gioco horror di Bloober Team, The Medium, è ora disponibile sia su PC che su Xbox Series X/S e per celebrare la sua uscita, lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer di lancio. Questo trailer ci porta brevemente al punto di partenza della storia e ci dà anche un assaggio della colonna sonora del gioco: è interessante notare che non è stato solo il noto compositore di Bloober Arkadiusz Reikowski a lavorarci, ma anche Akira Yamaoka, compositore di Silent Hill, ha lavorato alle musiche. L'inedito gameplay, ufficialmente brevettato, vi permette di giocare a cavallo di due mondi che vengono visualizzati nello stesso tempo. Il vostro compito sarà quello di esplorare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il gioco horror di, The, è orasia su PC che suX/S e perre la sua, lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovodi. Questoci porta brevemente al punto di partenza della storia e ci dà anche un assaggio della colonna sonora del gioco: è interessante notare che non è stato solo il noto compositore diArkadiusz Reikowski a lavorarci, ma anche Akira Yamaoka, compositore di Silent Hill, ha lavorato alle musiche. L'inedito gameplay, ufficialmente brevettato, vi permette di giocare a cavallo di due mondi che vengono visualizzati nello stesso tempo. Il vostro compito sarà quello di esplorare ...

badtasteit : Bloober Team celebra l'uscita di #TheMedium con il nuovo trailer di lancio - Eurogamer_it : #TheMedium è ora disponibile su #PC e #XboxSeriesX. - _DrCommodore : The Medium, la Recensione: il sottile velo tra due mondi interconnessi - - EternalGamersIT : Buonasera Ragazzi! Sta facendo molto discutere di se The Medium, titolo dei ragazzi di Bloober Team in esclusiva P… - berkley1_ : RT @XboxItalia: 'Una direzione artistica semplicemente meravigliosa.' -