Milano, un bilancio in zona rossa (Di giovedì 28 gennaio 2021) La città ha perso un quarto dei suoi ricavi causa Covid lo scorso anno. E il 2021 si presenta ancora più problematico. Pesano la frenata dell'immobiliare e del turismo. Che «atterra» anche i conti degli aeroporti. Da «Milano che non si ferma» di Beppe Sala ha dovuto piantare una brusca frenata davanti al Covid: la pandemia ha colpito violentemente la metropoli-locomotiva d'Italia e l'impatto si è fatto sentire sui conti del Comune, l'«azienda» più importante della città. Nel giro di un anno, Palazzo Marino ha visto evaporare quasi un quarto dei suoi ricavi, 740 milioni spariti su 3,2 miliardi di entrate. E ora, dopo aver tamponato in qualche modo il bilancio 2020, guarda con preoccupazione ai prossimi anni, tanto da aver intavolato una trattativa con Roma per cercare di portare a casa un po' di quattrini e non intaccare i servizi ai cittadini. Anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano bilancio Milano, un bilancio in zona rossa Panorama A Milano fronte aperto sulle multe con due pesi e due misure

Caro Schiavi, prima dell’era Covid Milano era la città con il maggior numero di multe in Italia. La stima si aggirava sui 157 milioni di incasso per il Comune nel 2017, ma gli importi sono stati sempr ...

Moby spa, rosso record: persi 198 milioni di euro

Presentati numeri choc che confermano la grave crisi del gruppo di Onorato Alla base la crescita degli oneri finanziari netti e le svalutazioni di partecipazioni ...

