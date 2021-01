Marcianise Caserta – Auto travolge commerciate | muore in ospedale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’incidente è avvenuto nella zona di parco Primavera, la vittima è uno storico artigiano da qualche anno in pensione. È morto indopo essere stato investito nella zona di parco Primavera a, nei pressi della chiesa. La vittima è uno storico artigiano cittadino di circa 80 anni, da qualche anno in pensione. L’incidente

FENEALUIL_ : Marcianise, operaio cade da sei metri: muore sul colpo, inutile ogni soccorso - dellenoci : RT @FilcaCisl: +++ #Marcianise, operaio cade da sei metri. Muore sul colpo, inutile ogni soccorso +++ - dancapaolo : RT @FilcaCisl: +++ #Marcianise, operaio cade da sei metri. Muore sul colpo, inutile ogni soccorso +++ - occhio_notizie : La tragedia nel Casertano - MeniciEnrico : RT @FilcaCisl: +++ #Marcianise, operaio cade da sei metri. Muore sul colpo, inutile ogni soccorso +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise Caserta

Sul posto sono giunti i vigili urbani di Marcianise, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, e l’ambulanza. L’uomo è stato trasferito in ospedale a Caserta. Le sue condizioni sembravano non ...L'uomo, residente a San Cipriano d'Aversa, stava lavorando nel cantiere di una ditta specializzata in costruzioni metalliche ...