Lo sfogo di Gattuso più chiaro di qualsiasi retroscena: tra lui e De Laurentiis è finita (Di venerdì 29 gennaio 2021) La performance televisiva di Gattuso ha fugato ogni dubbio sul clima che regna all’interno del Calcio Napoli. Da questa sera nessuno potrà più accusare alcune testate (tra cui il Napolista) di mestare nel torbido. Abbiamo semplicemente raccontato quel che stava accadendo, da tempo, nel Napoli. E cioè la frattura tra il presidente e l’allenatore. Distanti anni luce dalle cronache lunari su un eventuale rinnovo. Gattuso è sbottato davanti alle telecamere di Rai. Ha comprensibilmente difeso il proprio lavoro. Ha detto che lui non si dimette, che non capisce perché a lui pongano sempre questa domanda. Ha detto chiaro e tondo che se al presidente non sta bene il suo lavoro, può esonerarlo. Ma non sarà lui a dimettersi. A un certo punto è parso fuori controllo, strano per uno come lui che è quasi sempre impeccabile davanti alle telecamere. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) La performance televisiva diha fugato ogni dubbio sul clima che regna all’interno del Calcio Napoli. Da questa sera nessuno potrà più accusare alcune testate (tra cui il Napolista) di mestare nel torbido. Abbiamo semplicemente raccontato quel che stava accadendo, da tempo, nel Napoli. E cioè la frattura tra il presidente e l’allenatore. Distanti anni luce dalle cronache lunari su un eventuale rinnovo.è sbottato davanti alle telecamere di Rai. Ha comprensibilmente difeso il proprio lavoro. Ha detto che lui non si dimette, che non capisce perché a lui pongano sempre questa domanda. Ha dettoe tondo che se al presidente non sta bene il suo lavoro, può esonerarlo. Ma non sarà lui a dimettersi. A un certo punto è parso fuori controllo, strano per uno come lui che è quasi sempre impeccabile davanti alle telecamere. ...

sportal_it : Gattuso attacca i critici: 'Non mi serve nessuna fiducia' - max_blue : RT @CorSport: #Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno' ?? - BrunaNerazzurra : RT @fanpage: Gennaro Gattuso è una furia. Lo sfogo in diretta tv #NapoliSpezia - giomo2 : RT @fanpage: Gennaro Gattuso è una furia. Lo sfogo in diretta tv #NapoliSpezia - sportli26181512 : Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno': L'allenatore del #Napoli furioso al termine del ma… -