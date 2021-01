Lazio, infortunio Strakosha: rischio operazione per il portiere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora problemi al ginocchio per Thomas Strakosha: il portiere della Lazio potrebbe ricorrere all’operazione Altri guai fisici in casa Lazio. Dopo l’operazione di Luiz Felipe, anche Strakosha rischia di finire sotto ai ferri. A condannare il portiere albanese – stando a quanto riportato da Ilmessaggero.it – sono alcuni problemi al ginocchio. Non trova pace il povero Thomas che, dopo il Covid e la titolarità persa, potrebbe rimanere fermo ai box per risolvere chirurgicamente il fastidio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora problemi al ginocchio per Thomas: ildellapotrebbe ricorrere all’Altri guai fisici in casa. Dopo l’di Luiz Felipe, ancherischia di finire sotto ai ferri. A condannare ilalbanese – stando a quanto riportato da Ilmessaggero.it – sono alcuni problemi al ginocchio. Non trova pace il povero Thomas che, dopo il Covid e la titolarità persa, potrebbe rimanere fermo ai box per risolvere chirurgicamente il fastidio. Leggi su Calcionews24.com

