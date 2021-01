La Caserma i video della prima puntata stasera mercoledì 27 gennaio su Rai 2

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lasu Rai 227la, le anticipazioni Un nuovo reality si affaccia in tv su Rai 2 dedicato ai più giovani e non solo: Ladebutta27alle 21:20 su Rai 2. 7 ragazzi e 6 ragazze tra i 18 e i 23 anni vivranno un’esperienza simile al militare, cercando di ricreare la formula vincente di Il Collegio anche se i protagonisti sono più grandi e consapevoli. Qui tutti i nomi dei protagonisti de La. Lae le clip del programma sono in streaming su RaiPlay. Il docu-reality è realizzato in collaborazione con Blu Yazmine. La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani durante tutte le 6 puntate. Il ...