Inter, Dzeko sempre più vicino: alla Roma può andare Sanchez (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto raccolto da Sky, nel futuro di Edin Dzeko potrebbe esserci l’Inter. L’attaccante bosniaco ha infatti litigato con il tecnico Fonseca e non sembra in procinto di ritornare in gruppo. I nerazzurri stanno quindi provando ad approfittare di questa situazione, valutando l’offerta della Roma. E’ stata proprio la società giallorossa a proporre al club di Suning Dzeko e la trattativa potrebbe decollare grazie al coinvolgimento di Alexis Sanchez. L’operazione non è semplicissima perché se Sanchez beneficia del Decreto Crescita, non si può dire lo stesso di Dzeko. Tuttavia i due club stanno lavorando per far sì che questo scambio di prestiti possa andare in porto e sperano di riuscirci entro lunedì 1 febbraio, data del termine del calciomercato ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto raccolto da Sky, nel futuro di Edinpotrebbe esserci l’. L’attaccante bosniaco ha infatti litigato con il tecnico Fonseca e non sembra in procinto di ritornare in gruppo. I nerazzurri stanno quindi provando ad approfittare di questa situazione, valutando l’offerta della. E’ stata proprio la società giallorossa a proporre al club di Suninge la trattativa potrebbe decollare grazie al coinvolgimento di Alexis. L’operazione non è semplicissima perché sebeneficia del Decreto Crescita, non si può dire lo stesso di. Tuttavia i due club stanno lavorando per far sì che questo scambio di prestiti possain porto e sperano di riuscirci entro lunedì 1 febbraio, data del termine del calciomercato ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - Glongari : #Roma #Dzeko separato in casa. Difficile la ricerca di un sostituto, tra le ipotesi vagliate quella di uno scambio.… - sportli26181512 : Scambio Sanchez-Dzeko: idea Roma, per il momento l’Inter non apre: Scambio Sanchez-Dzeko: idea Roma, per il momento… - OrgoglioGobbo1 : Lo scambio #Dzeko - #Sanchez, sarebbe un capolavoro di mercato di Marotta. L' #Inter si libererebbe di un giocatore… -