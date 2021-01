In vent’anni accumulati circa mille miliardi di crediti non riscossi. Il direttore delle Entrate, Ruffini: “Servono nuove regole e la possibilità di valutare concretamente l’esigibilità” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Al 31 dicembre dello scorso anno, il magazzino complessivo dei crediti affidati dagli enti creditori all’Agenzia delle Entrate-riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circa mille miliardi di crediti non riscossi. Si sono accumulati nel corso di venti anni, che è un’anomalia, e sono riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione perchè sono nullatenenti, falliti, procedure concorsuali chiuse o soggetti deceduti”. E’ quanto ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’evento Telefisco 2021 del Sole 24 Ore. “E’ un magazzino – ha proseguito – che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Al 31 dicembre dello scorso anno, il magazzino complessivo deiaffidati dagli enti creditori all’Agenziaone dal 2000 al 2020 ormai ha raggiuntodinon. Si sononel corso di venti anni, che è un’anomalia, e sono riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere laone perchè sono nullatenenti, falliti, procedure concorsuali chiuse o soggetti deceduti”. E’ quanto ha detto ildell’Agenzia, Ernesto Maria, nel corso dell’evento Telefisco 2021 del Sole 24 Ore. “E’ un magazzino – ha proseguito – che ...

