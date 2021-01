Improvviso meteo di Primavera? ECCOLO

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021)con improvvisa.E’ sempre così: a novembre c’è voglia d’Inverno, a febbraio arriva la voglia di. Soprattutto dopo mesi, dicembre e gennaio, dove il sole s’è visto davvero poco. Magari non in tutta Italia, ma diciamo che le differenze con la passata stagione (quando il sole fu il protagonista indiscusso) sono abnormi. Ed allora ecco che s’inizia a ragionare in ottica futura. Si comincia a guardare le proiezioni stagionali, si comincia a guardare le dinamiche atmosferiche, si comincia a valutare l’andamento di ogni singolo mese. E’ per questo che abbiamo parlato di marzo, è per questo che abbiamo dato qualche cenno ad aprile e maggio, è per questo che cominceremo a osservare attentamente quelle che potrebbero essere le influenze di alcuni indici sull’andamento stagionale. Abbiamo parlato della Nina, giusto ...