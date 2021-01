Il video di Matteo Renzi che ringrazia il «grande» Mohammed Bin Salman (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'ex presidente del Consiglio ha intervistato il leader autoritario dell'Arabia Saudita in una chiacchierata dai toni assai amichevoli Leggi su ilpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'ex presidente del Consiglio ha intervistato il leader autoritario dell'Arabia Saudita in una chiacchierata dai toni assai amichevoli

La7tv : #dimartedi Carlo Cottarelli risponde alla proposta di Matteo Salvini: 'Rinunciare ai prestiti del recovery ci coste… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo rinunciato alle poltrone per far prevalere le idee e in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo'. L… - La7tv : #dimartedi Recovery plan, Matteo #Salvini: 'I soldi a prestito del Recovery plan, da restituire con gli interessi,… - stella55744926 : RT @DomaniGiornale: #Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco un frammento del video, quello completo è all'interno… - marioricciard18 : RT @gditom: Come è evidente da questo video, Matteo Renzi è membro del board del FII Institute almeno dall'aprile 2020. Infatti viene intro… -