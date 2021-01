Il mio strano primo appuntamento con un complottista conosciuto su Grindr (Di giovedì 28 gennaio 2021) La cronaca di un incontro che doveva essere romantico nonostante la pandemia, ma si è trasformato invece in uno strano confronto con la realtà alternativa La cronaca di un incontro che doveva essere romantico nonostante la pandemia, ma si è trasformato in uno strano confronto con la realtà alternativa Leggi su it.mashable (Di giovedì 28 gennaio 2021) La cronaca di un incontro che doveva essere romantico nonostante la pandemia, ma si è trasformato invece in unoconfronto con la realtà alternativa La cronaca di un incontro che doveva essere romantico nonostante la pandemia, ma si è trasformato in unoconfronto con la realtà alternativa

strraffaella : @mastrobradipo @repubblica Decisamente sono troppo ingenua per certe finezze e non le capisco, ma che a Berlino ser… - faber_samir : RT @DELIA49124753: IO NON VOGLIO IL PASSATO VOGLIO UN FUTURO STRANO... IL MIO FUTURO STRANO DA NON ANNOIARMI... #BUONASERATA?? https://t.c… - laRoyalBlood_ : Ho fatto veramente un sogno un bel po’ strano in cui c’era anche tipo del mio dipartimento e porca la madonna, se q… - kuku7te : @schiva_questa @Edoenonsolo Ah può essere benissimo, semplicemente mi fa strano pensare che la coppia d'oro del web… - Marcomai80 : @OsservaMy Sembrerà strano ma.. al lavoro. Sai quando ti girano le palle e vuoi stare da solo/a? Ecco, io mi chiudo… -