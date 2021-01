Grande Fratello Vip, tra Stefania Orlando e Andrea Roncato mette pace il marito Simone: "Nella casa? Ci andrei a modo mio" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna il sereno. E tutto è bene quel che finisce bene. Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ha telefonato ad Andrea Roncato. Tra loro c'è stato uno scontro a distanza dopo l'intervista di Roncato a Live non è la d'Urso. L'ex marito della Orlando aveva detto che il loro matrimonio era finito, circa 20 anni fa, dopo che lei andò via. Ma Stefania, Nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto una crisi di pianto. Tutto comprensibile, visto che si tratta di un argomento di cui non vuole parlarne da tempo. E, sempre a distanza, si è consumato anche l'attrito con il nuovo marito della Orlando. Tutto chiarito. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna il sereno. E tutto è bene quel che finisce bene.Gianlorenzi, ildi, ha telefonato ad. Tra loro c'è stato uno scontro a distanza dopo l'intervista dia Live non è la d'Urso. L'exdellaaveva detto che il loro matrimonio era finito, circa 20 anni fa, dopo che lei andò via. MadelVip, ha avuto una crisi di pianto. Tutto comprensibile, visto che si tratta di un argomento di cui non vuole parlarne da tempo. E, sempre a distanza, si è consumato anche l'attrito con il nuovodella. Tutto chiarito. ...

